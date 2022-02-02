РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 фев. В государственном музее-усадьбе «Остафьево» – «Русский Парнас» в новой Москве открылась выставка «Ода «Бог». Поэзия и каллиграфия», приуроченная к 205-летию памяти Гавриила Державина. Выставка продлится до 20 марта, сообщает пресс-служба музея.

В экспозиции представлены фрагменты оды «Бог», выполненные различными техниками каллиграфии и на разных языках. Посетители смогут увидеть, как с помощью пера и пластики букв раскрывается глубокий духовный и философский смысл оды «Бог» и соединяется ее поэтическое содержание с каллиграфической формой.

Первая выставка прошла в 2018 году в Казани, в музее-усадьбе «Остафьево» экспозиция стала восьмой. На проекте впервые представили работы на азербайджанском и украинском языках. Также перевод на татарский язык авторства поэта Рената Хариса, который работал над ним 40 лет.

«Этот проект уникальный, он демонстрирует все культурное многообразие нашей страны и единство наших народов», – сказал заместитель полномочного представителя Республики Татарстан в Москве Эмиль Файзуллин.

«Мы очень рады поддержать правительство Республики Татарстан в этом проекте, посвященном великой русской литературе», - добавил директор музея-усадьбы «Остафьево»-«Русский Парнас» Юрий Евтюхин.

Куратор проекта Альфия Рахматулина отметила, что еще при жизни Державина ода «Бог» была самым переводимым на разные языки произведением.