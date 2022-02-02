РИАМО - 2 фев. Пользователи портала mos.ru за минувший год воспользовались электронными услугами и сервисами более 472 млн раз, сообщается на официальном портале мэра столицы.

На портале mos.ru москвичам доступно свыше 380 онлайн-услуг и сервисов.

«В 2021 году цифровой экосистеме Москвы исполнилось 10 лет. Городские онлайн-услуги и сервисы постоянно развиваются и становятся все более востребованными. В прошлом году возможностями портала mos.ru воспользовались свыше 472 млн раз. Это на 65 млн больше, чем в 2020-м», — сказала заммэра города – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

С помощью сервисов на портале москвичи могут решить почти любой вопрос: оплатить ЖКУ, записать ребенка в кружок или спортсекцию, подать заявку на субсидию для своего дела и так далее.

Москва первой в стране начала предоставлять жителям госуслуги онлайн. В декабре 2021 года цифровая экосистема мегаполиса стала лауреатом премии Рунета в номинации «Государство и общество». Сейчас она включает свыше 10 онлайн-ресурсов, которые решают разные задачи.