РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 фев. Сотрудники ГИБДД подмосковного Подольска 3 февраля проверят соблюдение правил перевозки детей, сообщили в ОГИБДД УМВД России по городскому округу.

Рейд будет проходить в целях стабилизации дорожной обстановки, профилактики и снижения количества дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних участников дорожного движения, профилактики и пресечения нарушений правил перевозки детей.

Административный штраф за нарушение правил перевозки детей составляет 3 тыс. рублей. Автомобилистов округа призывают соблюдать ПДД.