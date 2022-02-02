РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 фев. С начала пандемии в подмосковном Красногорске выявили 39 456 случаев инфицирования Covid-19, из них 1 125 – за минувшие сутки. Об этом сообщили в областном оперштабе по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки диагностировали 10 188 случаев заболевания коронавирусом.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 782 577 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 13 399 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 633 919 человек.

В Подмосковье работает горячая линия 122 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.