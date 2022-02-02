РИАМО - 2 фев. Конфликт между двумя инспекторами ГИБДД и сотрудницей уголовного розыска в Петербурге начался на дороге, а потом продолжился в здании отделения полиции, сообщает Федеральное агентство новостей.

Оказалось, что дорожная полиция привезла в отделение нарушителя и перегородила дорогу сотруднице уголовного розыска.

Девушка хотела разобраться с этой ситуацией и продолжила конфликт уже в здании отделения полиции. В результате конфликта ей сломали плечо.

Ударивший ее полицейский задержан. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Сообщается, что всех участников конфликта уволят из правоохранительных органов.