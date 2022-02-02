РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 фев. Субподрядчик обязуется до 3 февраля полностью рассчитаться с рабочими, занятыми в строительстве детского сада в подмосковном Красногорске. Ранее перед ними возникла задолженность по зарплате, сообщили в администрации горокруга.

Ранее известный журналист Глеб Пьяных в своем Instagram-аккаунте разместил ролик, посвященный ситуации на строительстве детского сада в одном из ЖК в деревне Глухово. В материале сообщается, что бригаде из 30 рабочих, которая была занята в заливке бетонной плиты фундамента, не заплатили за 2 месяца работы. Долг составил около 3 млн рублей.

Ролик распространили в городских пабликах в соцсетях. В комментариях к видео администрация муниципалитета сообщила, что она заключила муниципальный контракт с генеральным подрядчиком ООО «АСГ ТЕХНО СТРОЙ» на строительство дошкольного учреждения на 320 мест в деревне Глухово. Согласно контракту, муниципалитет в лице заказчика МКУ «Управление капитального строительства» оплатил произведенные работы в полном объеме.

«После опубликования видеосъемки сотрудники администрации связались с представителями ООО «АСГ ТЕХНО СТРОЙ» и выяснили, что к работе был привлечен субподрядчик, который не рассчитался со строительной бригадой, хотя за свои услуги оплату получил. На сегодняшний день субподрядчик подписал гарантийное письмо, в котором обязуется произвести взаиморасчеты со строителями в полном объеме в срок до 3 февраля», – заключили в администрации.