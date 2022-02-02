РИАМО - 2 фев. Подмосковье стало пилотным регионом среди 15 субъектов РФ для развития электронных услуг и сервисов. Теперь родители могут записать детей в областные школы искусств на портале государственных услуг. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

Система позволяет при записи выбрать не только определенную школу и специальность, но и уровень подготовки.

После заполнения заявления в течение 5 дней в школу искусств останется представить только паспорт родителя и свидетельство о рождении ребенка. Подать заявление можно на портале госуслуг РФ по ссылке.

Основной набор в детские школы искусств проводится с 15 апреля по 15 июня. Дополнительный набор идет с 20 августа по 30 сентября.

Областные ДШИ традиционно славятся своей профессиональной подготовкой, которая признана на федеральном уровне. Кроме того, министерство культуры Подмосковья реализует большую программу по обновлению парка музыкальных инструментов ДШИ.

В минувшем году лучшей детской школой искусств России признана Центральная детская школа искусств города Химки.