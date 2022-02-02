РИАМО - 2 фев. Второе универсальное индустриальное здание будет возведено в рамках первой очереди строительства PNK парка «Софьино» в Раменском округе, там появятся свыше 200 рабочих мест, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Подмосковья.

Объект появится на Новорязанском шоссе в 32 км от МКАД. Застройщиком выступает PNK group.

Площадь складского комплекса будет 19 тыс. кв. м. В нем разместят встроенные офисы. Само здание построят с применением немецких технологий по схеме built-to-suit. Затем объект передадут в собственность заказчику.

«Строительство индустриального здания позволит создать более 200 рабочих мест в Раменском городском округе. Проект находится на сопровождении персонального менеджера Центра содействия строительству при правительстве Московской области», – сказала министр жилищной политики региона Инна Федотова.

На сегодняшний день закончены работы по сбору разрешительной документации, а площадка подготовлена к началу строительства. Строительно-монтажных работ планируется завершить в третьем квартале текущего года, а сдать объект – до конца года.

Плановый объем инвестиций в складской комплекс составляет свыше 1 млрд рублей.