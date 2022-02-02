РИАМО - 2 фев. В столице до конца 2022 года планируется организовать 13 новых парковок со шлагбаумом. На них будет предоставлено место для более чем 2,3 тыс. автомобилей, сообщает пресс-служба Дептранса столицы.

12 из 13 новых парковок будут перехватывающими. Их расположат рядом со станциями метро и ж/д станциями, которые в будущем станут частью МЦД-3: Выхино, Крюково и Ховрино.

Также в этом году будут переобустроены 13 уже действующих стоянок. На них появится новое оборудование, а имеющуюся инфраструктуру обновят.

В столице уже действуют 150 парковок со шлагбаумами, примерно половина из них – перехватывающие. 12 парковок было открыто в 2021 году.

Кроме того, в прошлом году появилась возможность заезжать на некоторые перехватывающие парковки по карте «Тройка». При этом получать парковочный билет не нужно. Такой сервис доступен на стоянках по 48 адресам. В будущем такая опция появится и на других парковках столицы.