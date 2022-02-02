РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 фев. Четверо подольских спортсменов стали призерами первенства по дзюдо в городе Куровское Орехово-Зуевского округа, сообщается в группе «Комитет по физической культуре и спорту» в соцсети «ВКонтакте».

В городе Куровское 30 января прошло первенство Московской области по дзюдо среди юношей и девушек 2008-2009 годов рождения. Спортсмены, представляющие спортшколу «Весна» Подольска, заняли достойные места.

Так, золото получили Анастасия Молчанова в весовой категории более 63 кг и Артем Литвиненко в весовой категории более 73 кг. Серебряную медаль завоевали Никита Спиридонов в весовой категории более 73 кг и Кристина Владимирова в весовой категории 32 кг.

Также их отобрали на первенство ЦФО, которое пройдет в городе Ковров. Спортсменам пожелали удачи и новых побед.