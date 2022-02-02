РИАМО (КОРОЛЕВ) - 2 фев. В подмосковном Королеве завершили проектирование школы на 825 мест, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В Королеве планируется строительство новой школы на улице Академика Легостаева. Объект будет построен в рамках госпрограммы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.

«Завершено проектирование школы. Новое образовательное учреждение будет рассчитано на 825 учеников. Построить объект и ввести его в эксплуатацию планируется в 2023 году», - сказал глава ведомства Владимир Локтев.

В новом здании школы разместятся учебные классы, лаборатории и мастерские для практических занятий, актовый и два спортивных зала, информационно-библиотечный центр, административные и вспомогательные помещения. Территория вокруг будет благоустроена. Там появятся площадки для занятия спортом, зоны отдыха и игр для учеников.

Проектирование и строительство школы в Королеве ведется в рамках единой закупки. По ее результатам подрядчик имеет возможность оперативно подготовить проектную документацию и сразу приступить к строительству объекта, что позволяет сократить общий срок строительства объекта.