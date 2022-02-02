РИАМО - 2 фев. В 2022 году будет масштабно благоустроен городской парк Победы на Школьной улице в Волоколамске. Работы проведут в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья.

«Волоколамск является древнейшим городом Подмосковья. Уже несколько лет мы здесь активно реализуем программу по благоустройству. Реконструкцию городского парка Победы начали в прошлом году, а в этом – полностью работы завершим», – сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Общая площадь благоустройства составляет 1,6 га. На всей территории парка появится новое уличное освещение и камеры наблюдения. Вся территория парка будет поделена на несколько различных зон для отдыха детей и взрослых.

Центральной точкой и тематической зоной парка является аллея Памяти. На территории заменят покрытие на тротуарах, расставят скамейки и урны. Также будет выполнено озеленение.

Недалеко от аллеи обустроят зону для проведения городских мероприятий со сценой, амфитеатром и модульной мебелью. Также рядом появится библиотека-кафе.

Рядом с существующей детской площадкой появится зона для игр детей. Между детской игровой зоной и зоной проведения массовых мероприятий создадут фруктовый сад. Это будет место для тихих прогулок, также там будут размещать временные экспозиции местных художников. В парке также появится деревянный настил для занятий йогой и зона воркаут.

Релакс-зону с гамаками украсит сад пряных трав. Прогулка между цветниками с шалфеем и котовником превратится в сеанс ароматерапии. Также специалисты возведут площадку для выгула и дрессировки собак.