РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 2 фев. В строящейся поликлинике микрорайона Южный Домодедова началось возведение внутренних перегородок и отделка помещений. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«На объекте 100 рабочих и 4 единицы техники. Строительство поликлиники ведется в 2 смены. Продолжается монтаж утеплителя под вентилируемый фасад, ведутся общестроительные работы, устройство инженерных систем и кровли. Работы в графике», - сказал руководитель ведомства Владимир Локтев.

Новая комплексная поликлиника сможет принимать до 450 посетителей в смену. В детском и взрослом отделениях откроются кабинеты врачей общей практики и узких специалистов, отделения профилактики и функциональной диагностики. Кроме того, в новом здании разместятся женская консультация, отделение неотложной помощи и дневной стационар. У каждого отделения будет отдельный вход для разделения потоков пациентов. Поликлинику оснастят необходимым медицинским оборудованием.

Общая площадь здания составит 9,7 тыс. кв. м.

Строительство осуществляется в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и региональной программы «Модернизация первичного звена». Сдать объект планируется в 2022 году.