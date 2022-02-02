РИАМО - 2 фев. На территории Московской области в 2022 году появится около 100 выделенных полос для общественного транспорта. Они позволят автобусам без задержек выполнять рейсы по своим маршрутам, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

В ходе ежегодного обращения к жителям и депутатам Мособлдумы губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что автобусы по выделенным полосам двигаются в соответствии с расписанием, а передвижение стало более комфортным и предсказуемым.

«Запустили уже 4 такие полосы - две в Ленинском округе, по одной - в Одинцове и Химках. Опыт удачный. В этом году еще 100 сделаем - это Сергиев Посад, Люберцы, Мытищи и другие города», – отметил Воробьев.

В Ленинском округе новые выделенные полосы будут иметь протяженность свыше 3 км. На Новом и Каширском шоссе выделенные полосы появятся к сентябрю, а на Володарском шоссе их планируется открыть после реконструкции трассы.

Нагрузка на Володарское шоссе растет с каждым годом из-за активного развития и заселения Ленинского округа. В ходе первого этапа реконструкции от съезда на трассу А-105 до остановки «Городок» увеличат число полос до 4, поменяют асфальт. Закончат первый этап в середине этого года. Во время второго этапа дорогу расширят до 4-6 полос, возведут боковые проезды. Этот этап планируют завершить в начале 2025 года.

На шоссе также возведут транспортную развязку с тоннелем, длина которого составит около 100 м. Там появятся тротуары, линии наружного освещения.

В 2022 году стартует масштабный проект по строительству дороги ЮЛА. Трасса соединит Солнцево, Бутово, Видное, Лыткарино, Томилино, Красково и Железнодорожный. Дорога будет иметь длину свыше 50 км, около половины из них пройдет по Ленинскому округу. Строительство планируют начать в середине 2022 года. Благодаря дороге будет выведен транзитный транспорт с местной улично-дорожной сети и трасс М-2, М-4, А-105. Улучшится транспортная доступность для жителей, путь в аэропорт Домодедово будет свободнее.

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