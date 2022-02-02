РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 фев. В городском округе Мытищи проводится проверка в связи с дорожно-транспортными происшествиями, в которых пострадали дети, сообщается на сайте администрации горокруга.

Так, 17 января в 15:50 на улице Центральная, 30 в деревне Ховрино водитель легкового автомобиля не учел дорожно-метеорологические условия и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем, в котором находились несовершеннолетние пассажиры. 25 января в 21:10 на Осташковском шоссе, 57 также произошло столкновение – водитель легкового автомобиля не учел безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля.

В результате обоих происшествий несовершеннолетние пассажиры, находившиеся в автомобилях, обращались за медицинской помощью. По данным фактам проводится проверка, по итогам которой будут установлены все обстоятельства ДТП.