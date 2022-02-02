РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 фев. Налоговая служба в городском округе Мытищи со среды и до 16 февраля будет осуществлять прием и обслуживание налогоплательщиков по предварительной записи, данные меры были предприняты в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, сообщается на сайте администрации горокруга.

Записаться на прием можно на официальном сайте ФНС России www.nalog.gov.ru. В связи с приостановкой приема и обслуживания граждан в налоговых инспекциях ИФНС России по Мытищам предлагает воспользоваться сервисами сайта ФНС России www.nalog.gov.ru или оставить документы в боксе для приема документов.

Документы будут регистрироваться ежедневно. Телефон горячей линии: 8(800)222-22-22.