РИАМО - 2 фев. В России за прошедшие сутки скончались 678 пациентов с коронавирусом, всего жертвами пандемии в стране стали 332 690 человек, сообщает оперштаб.

Также за сутки болезнь в России победили 48 426 человек, был госпитализирован 17 201 пациент. С начала пандемии выздоровели 10 337 008 пациентов.

Лучшей защитой от коронавирусной инфекции является вакцинация. Прививку можно сделать в поликлиниках и выездных пунктах. Вакцинация проводится бесплатно одним из отечественных препаратов.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что число зараженных в России будет расти. Но также в стране есть отработанные противоэпидемические меры и средства диагностики Covid-19.

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