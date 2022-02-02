РИАМО - 2 фев. Еще 4495 Covid-пациентов выздоровели после перенесенного заболевания в Подмосковье, с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса в регионе увеличилось до 633 919, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
За прошедшие сутки в Московской области выявили 10 188 новых случаев заражения коронавирусом, 37 человек умерли от последствий заболевания.
С начала пандемии в Подмосковье зарегистрировали 782 577 случаев заболевания коронавирусом, от болезни скончались 13 399 пациентов.
Свыше 100 тыс. жителей Подмосковья с подтвержденным коронавирусом лечатся на дому, при этом 50% всего коечного фонда в больницах региона свободно для Covid-пациентов.
Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что в ближайшее время на территории России будет расти число новых случаев Covid-19, а пик заболеваемости наступит в середине февраля.
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