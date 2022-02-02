РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 фев. Продолжается строительство детского сада с бассейном в микрорайоне №16 городского округа Мытищи, строители приступили к монтажу кровли и отделочным работам, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«Работы в графике, строительная готовность детского сада более 30%. На объекте находится 80 строителей. Ведутся работы по внутренней отделке здания. Так же приступили к монтажу кровли и вентилируемого фасада. Завершить строительство и ввести сад в эксплуатацию мы планируем в этом году», - сказал министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

Детский сад на 290 мест представляет собой трехэтажное здание площадью более 6 тыс. кв. м. Учреждение рассчитано на 12 групп по возрастам. Помимо традиционных групповых ячеек, состоящих из спален и комнат для занятий, в детском саду будут функционировать музыкальный и спортивный залы, бассейн, медицинский пункт, пищеблок.

Для занятий на свежем воздухе обустроят игровые площадки с теневыми навесами и современную спортивную площадку. Проведут комплексное озеленение. Объект будет оборудован с учетом доступности для маломобильных групп. Окончание строительства и ввод объекта в эксплуатацию запланированы на 2022 год.