РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 фев. Продолжается строительство детского сада с бассейном в микрорайоне №16 городского округа Мытищи, строители приступили к монтажу кровли и отделочным работам, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Детский сад на 290 мест представляет собой трехэтажное здание площадью более 6 тыс. кв. м. Учреждение рассчитано на 12 групп по возрастам. Помимо традиционных групповых ячеек, состоящих из спален и комнат для занятий, в детском саду будут функционировать музыкальный и спортивный залы, бассейн, медицинский пункт, пищеблок.
Для занятий на свежем воздухе обустроят игровые площадки с теневыми навесами и современную спортивную площадку. Проведут комплексное озеленение. Объект будет оборудован с учетом доступности для маломобильных групп. Окончание строительства и ввод объекта в эксплуатацию запланированы на 2022 год.
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