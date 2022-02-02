РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 фев. В городском округе Люберцы более 40% учеников перешли на дистанционное обучение, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава городского округа Владимир Ружицкий.

В среду он проверил работу школы №27. Образовательное учреждение перешло на онлайн-обучение до 4 февраля 2022 года.

«Из 43 школ у нас 11 абсолютно закрыты, на 100%. 24 школы у нас частично закрыты. Из более чем 39 тыс. учеников более 17 тыс. находятся на дистанционном обучении. Это более 40%», — сказал Ружицкий.

По словам замдиректора по учебно-воспитательной работе школы №27 Марии Емельяновой, в соответствии с санитарными правилами изменилось и расписание уроков.

«Время проведения онлайн-уроков сокращено. В начальной школе это 15 минут, в средней — 25 минут и основная школа — 20 минут», — отметила Емельянова.

Учителя проводят уроки, сидя в кабинетах в школе. В здании регулярно проводится санитарная обработка помещений.

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