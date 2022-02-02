РИАМО - 2 фев. За сутки московским врачам удалось спасти 11 475 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии болезнь победил 1 981 801 человек, сообщает столичный оперштаб.

Также за сутки зафиксировано 23 784 случая заражения, в больницы города отправлено 1617 пациентов с коронавирусом, что составляет 6,8% от числа выявленных. На ИВЛ находятся 550 заболевших.

За последние 24 часа скончались 78 Covid-пациентов, с начала пандемии жертвами инфекции стали 39 116 человек.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в РФ не планируют вводить локдаун из-за высокого числа больных коронавирусом.

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