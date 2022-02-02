РИАМО - 2 фев. За прошедшие сутки в Московской области выявили 10 188 случаев заболевания коронавирусом, с начала пандемии число заболевших в регионе достигло 782 577, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В настоящее время в областных больницах свободны 50% коек для пациентов с Covid-19.

Более 100 тыс. жителей Подмосковья, заболевших коронавирусом, находятся на домашнем лечении. Среднесуточная цифра госпитализаций Covid-пациентов в регионе составляет около 700 человек.

Жители Подмосковья смогут сами закрыть электронный больничный лист, позвонив на горячую линию 122. Данная услуга начнет действовать уже с 4 февраля. Голосовой помощник задаст уточняющие вопросы, оформит заявку и передаст ее в поликлинику. После этого с пациентом свяжется врач и закроет больничный лист дистанционно.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщал, что на территории Подмосковья не планируется вводить дополнительных ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>