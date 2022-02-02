РИАМО - 2 фев. На территории России за минувшие сутки подтвердили 141 883 новых случая Covid-19, это рекорд с начала пандемии, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Из-за роста числа случаев заражения коронавирусом Минтруд РФ рекомендовал перевести на удаленную работу максимальное количество сотрудников. При этом дистанционный формат работы не является основанием для урезания зарплаты.

Также в стране растет заболеваемость омикрон-штаммом Covid-19 среди детей. Сейчас порядка десятой части инфицированных – несовершеннолетние.

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