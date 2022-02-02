РИАМО - 2 фев. За минувшие сутки в столице выявили 23 784 новых случая коронавируса, с начала пандемии этот показатель составляет 2 402 668, сообщает столичный оперштаб.

В последние недели в городе отмечается рост новых случаев заражений коронавирусом за сутки. Это связано с распространением омикрон-штамма.

Чтобы избежать заражения Covid-19 врачи советуют прививаться. Это можно сделать бесплатно в городских поликлиниках и мобильных пунктах вакцинации.

Ранее в столице стартовала вакцинация подростков от 12 до 17 лет. Их прививают отечественным препаратом «Спутник М». Вакцина доказала свою безопасность и эффективность.

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