РИАМО - 2 фев. Более 2,5 тыс. контрольных мероприятий в сфере ветеринарного и фитосанитарного надзора провели в Москве, Московской и Тульской областях в 2021 году, что соответствует допандемийным показателям. Число штрафов было сокращено на 30%, заявил руководитель Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Москве, Московской и Тульской областям Евгений Антонов.

«Мы вышли на уровень 2019 года. В 2019 году это было около 2,2 тыс., в 2020 – 1,1 тыс., в прошлом году мы провели больше 2,5 тыс. контрольных мероприятий, 530 из них были плановые», - сказал Антонов.

Он отметил, что сумма штрафов составила 107 млн рублей, что на 30% меньше, чем ранее. По его словам, это осмысленная политика ведомства.

«Мы должны обеспечить устранение причин. Поэтому было проведено 1150 профилактических мероприятий с консультациями. Вместо штрафов мы выдали 412 предостережений», - уточнил Антонов.

Он добавил, что было отобрано более 200 тыс. проб для анализа в лабораториях.

«По нашим представлениям Росаккредитацией в 2021 году было отозвано 115 декларацией на продукцию животного происхождения и 171 декларация на зерно», - заключил Антонов.

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