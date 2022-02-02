РИАМО - 2 фев. В 2022 году в Москве планируется отреставрировать несколько знаменитых городских объектов, в том числе ряд павильонов на ВДНХ, Театр эстрады на Балчуге, усадьбу Измалково в поселении Внуковское и Большой собор Донского монастыря, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Начиная с 2011 г. мы завершили реставрацию 1754 памятников московской архитектуры. Но реставрация – это вечный процесс. Закончили работы на одних памятниках, приходит время привести в порядок другие. Реставрационный бум в Москве продолжается. В этом году работы ведутся на 526 объектах», — написал Собянин в своем личном блоге.

По словам мэра, крупнейшей реставрационной площадкой Москвы остается ВДНХ. Сегодня на территории выставки народного хозяйства завершается реконструкция павильона «Центральный». Фасаду здания вернули исторический облик, а внутри павильона продолжается работа по восстановлению интерьеров. Позже в здании планируют открыть экспозицию Третьяковской галереи.

В число реставрируемых павильонов ВДНХ также вошли: павильон №31 «Геология», павильон №30 «Микробиологическая промышленность», павильон №15 «Радиоэлектроника и связь» и павильон № 5 «Физика». После окончания работ во всех павильонах откроются различные музеи и выставки.