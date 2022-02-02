РИАМО - 2 фев. Московское областное управление ФАС приняло решение включить сведения об ООО «Город М» в реестр недобросовестных поставщиков. Арбитражный суд Москвы поддержал это решение, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Обращение о внесении сведений в отношении компании в реестр недобросовестных поставщиков поступило от Центральной таможни (Кинологический центр ФТС России). Организация уклонилась от заключения контракта с ведомством на выполнение работ по техобслуживанию и ремонту систем охранного видеонаблюдения, пожарной и охранной сигнализации, а также подсистемы ограничения доступа.

Антимонопольное ведомство рассмотрело обращение и признало действия компании незаконными. Поэтому сведения о ней подлежали включению в реестр недобросовестных поставщиков.

Представители ООО «Город М» не согласились с принятым решением и обратились в суд. Однако суд отказал им в удовлетворении требований и подтвердил законность решения Московского областного УФАС.

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