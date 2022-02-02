РИАМО (КОРОЛЕВ) - 2 фев. В подмосковном Королеве легковушка выехала на встречную полосу и въехала во внедорожник, сообщила «РИАМО в Королеве» жительница города.

ДТП произошло вечером 1 февраля. На повороте с улицы Станционной на Шапкин мост внедорожник столкнулся с легковыми автомобилем, выехавшим на встречную полосу.

«Я шла мимо. На месте уже работали сотрудники ДПС. У дорожного знака стоял мужчина, прикованный наручниками. Он громко кричал и всех оскорблял вокруг. Сказали, что это водитель легкового автомобиля, он явно был пьян», - сказала собеседница агентства.

По словам очевидцев, пострадавших в ДТП нет.

Информация уточняется в ОГИБДД.