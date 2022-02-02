РИАМО - 2 фев. В 2022 году на территории Ленинского городского округа появятся новые выделенные полосы для общественного транспорта. Кроме того, в муниципалитете завершится первый этап реконструкции Володарского шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

3 новые выделенные полосы будут созданы на участках Нового, Володарского и Каширского шоссе. За организацию последней полосы на «Доброделе» отдали свой голос свыше 500 человек.

Общая протяженность выделенок будет свыше 3 км. Их создадут на дорогах за счет переразметки, обустройства локальных уширений и реконструкции.

На участках Нового и Каширского шоссе полосы появятся до сентября, а на Володарском шоссе - после реконструкции дороги. Выделенки помогут уменьшить время в пути по Каширскому и Володарскому шоссе более чем в 2 раза для 250 тыс. жителей Ленинского округа.

Реконструкция Володарского шоссе

В связи с активным развитием и заселением муниципалитета транспортная нагрузка на Володарское шоссе растет ежегодно, что сильно осложняет ситуацию. Для увеличения пропускной способности трассы стартовали работы по реконструкции шоссе.

В рамках первого этапа от съезда на А-105 до остановки общественного транспорта «Городок» на шоссе будет расширена проезжая часть с 2 до 4 полос. Еще на дороге планируют заменить асфальтобетонное покрытие. Работы на участке завершат в середине 2022 года. Вторым этапом, который планируется завершить в начале 2025 года, расширят дорогу до 4-6 полос движения и выполнят строительство боковых проездов.

В частности, на Володарском шоссе будет возведена транспортная развязка с тоннелем, протяженность которого будет около 100 м, а еще построят тротуары и линии наружного освещения.

Общая длина участка, на котором проведут реконструкцию, по основному ходу составит 1,1 км, протяженность боковых проездов – 1,7 км. После работ перспективная пропускная способность шоссе будет свыше 70 тыс. машин в сутки.

Строительство новой дороги

В 2022 году также стартует строительство масштабного проекта – новой дороги ЮЛА (Солнцево – Бутово – Видное – Лыткарино - Томилино – Красково – Железнодорожный). Часть трассы длиной 24 км пройдет по Ленинскому округу, а общая протяженность нового участка будет свыше 50 км.

На сегодняшний день специалисты разрабатывают проект, а уже в середине текущего года планируется приступить к возведению трассы. Новая дорога поможет вывести транзитные автомобили с местной улично-дорожной сети и федеральных дорог (М-2, М-4, А-105), а еще улучшит транспортную доступность для жителей Ленинского округа и путь в столичный аэропорт Домодедово.