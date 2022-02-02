РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 фев. В подмосковном Подольске сформировали 26 бригад с техникой, ежедневно они расчищают более 20 дворовых территорий и вывозят около 800 кубометров снега, сообщает администрация округа.

После завершения снегопадов управляющие организации округа приступают к комплексной очистке дворовых территорий многоквартирных домов. Расчищают проезды, тротуары, детские площадки. По нормативам уборка от снега и наледи должна проводиться до асфальта. Чтобы работа была максимально эффективной, формируют бригады из 5-8 человек и вместе с тракторами и вспомогательной техникой направляют во дворы по заранее составленному графику.

Первого февраля работы провели на проспекте Юных Ленинцев, 80А, улица Циолковского, 15Б, Архивный проезд, 5, Машиностроителей, 24, Тепличная, 11А, Армейский проезд, 7, Советская, 13. Всего в округе в уборке задействовано свыше 70 единиц техники и более 550 рабочих. Дополнительно привлекли 15 тракторов и 6 самосвалов. Проконтролировала качество выполнения работ начальник отдела содержания придомовой территории МКУ «Окружное хозяйство» округа Наталья Серегина.

Управляющие компании отвечают за чистоту дворовых территорий многоквартирных домов. С 6 часов утра вручную ведется очистка входных групп от снега, затем уборка придомовой проезжей части и пешеходных зон с привлечением снегоуборочной техники. После этого очищаются от снега детские площадки.

МУЖРП №4 использует свою уборочную технику и привлекает дополнительную. В усиленном режиме работают альпинисты, они очищающих кровли от сосулек и наледи. Работники коммунальных служб трудятся до позднего вечера.

На территории округа 530 дворовых территорий. На оперативном совещании в администрации муниципалитета управляющим компаниям поручили организовать комплексную уборку дворовых территорий. Ежедневно собирают бригады, привлекают технику. Одновременно организуют вывоз собранного снега.

В округе более 70 единиц техники, в штатном расписании 625 дворников. Но работники могут заболеть, а техника выйти из строя. Поэтому жителей попросили с пониманием отнестись к работе коммунальных служб и оказывать содействие в работе управляющих компаний. Также горожан попросили убирать личный автотранспорт на время уборки территории от снега.

По вопросам уборки снега во дворах многоквартирных домов жители могут обращаться в комитет по ЖКХ администрации округа по телефонам: 8(496)755-57-93 в рабочие дни с 9:00 до 18:00, 8(496)755-57-98 (круглосуточно), 8(496)764-06-44 в будни с 9:00 до 18:00.