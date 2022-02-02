РИАМО - 2 фев. В столице завершилась регистрация на участие в государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования. Заявки подали более 86 тыс. человек, сообщает пресс-служба департамента образования и науки Москвы.

Все желающие могли подать заявление до 1 февраля включительно. В 2022 году выпускные экзамены будут проходить в три этапа: досрочный период пройдет с 21 марта по 18 апреля, основной - с 26 мая по 2 июля и дополнительный – с 5 по 20 сентября.

«Заявления на участие в ЕГЭ в 2022 году подали более 86 тыс. человек, из них 69 тыс. – выпускники текущего года», – отметил первый заместитель директора Московского центра качества образования Андрей Постульгин.

С 26 мая стартует основной период сдачи ЕГЭ. Тогда участники будут сдавать экзамены по географии, литературе и химии. Экзамен по русскому языку пройдет 30 и 31 мая, устная часть ЕГЭ по иностранным языкам – 16 и 17 июня, а затем по информатике и ИКТ – 20 и 21 июня.

Также ЕГЭ по профильной и базовой математике пройдет 2 и 3 июня соответственно, 6 июня в основной период состоится сдача экзаменов по истории и физике, затем 9 июня – по обществознанию, 14 июня – по биологии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам. Сдать ЕГЭ по всем предметам в резервные дни можно с 23 июня по 2 июля. Полное расписание сдачи ЕГЭ размещено на сайте Регионального центра обработки информации Москвы.

Получить аттестат о среднем общем образовании выпускники 2022 года смогут, успешно сдав два обязательных экхамена: по русскому языку и математике. Результаты будут опубликованы в личном кабинете участников экзаменов на сайте мэра и правительства Москвы.

Только по обязательным предметам ЕГЭ пройдет также в дополнительный период в сентябре, участие в нем смогут принять те выпускники, кто не получил аттестат.

Задать вопрос по поводу проведения государственной итоговой аттестации в столице можно, позвонив в информационно-консультационный центр Регионального центра обработки информации Москвы по телефону: +7 499 653-94-50. Кроме того, информация, касающаяся проведения экзаменов, размещена на сайте центра.

ЕГЭ и ОГЭ в 2022 году: новшества, даты экзаменов, проходные баллы>>