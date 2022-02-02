РИАМО - 2 фев. Экс-гендиректора Антипинского нефтеперерабатывающего завода Геннадия Лисовиченко, находившегося в международном розыске по обвинению в злоупотреблении полномочиями, задержали в Италии, сообщает ТАСС.

По словам источника агентства в правоохранительных органах, российскую сторону уже уведомили о задержании мужчины, сейчас готовится запрос для его экстрадиции.

В 2019 управление СК РФ по Тюменской области сообщало, что Лисовиченко объявлен в международный розыск по обвинению в злоупотреблении полномочиями.

Лисовиченко был заочно арестован судом в 2020 году по ходатайству МВД. Вместе с ним по тому же делу заочно арестовали президента группы «Новый поток» Юрия Навражного.

Антипинский НПЗ – один из самых крупных независимых нефтеперерабатывающих заводов в России. Предприятие находится в промышленной зоне Тюмени и подключено к магистральным нефтепроводу (мощностью 7,5 млн тонн в год) и нефтепродуктопроводу (мощностью 2,3 млн тонн в год).

В 2016 году предприятие заняло 43-е место по размеру выручки среди 200 крупнейших частных компаний России в рейтинге Forbes.

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