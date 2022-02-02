РИАМО - 2 фев. К сотрудникам полиции по столичному району Арбат обратилась женщина с сообщением о совершении мошенничества. Ее обокрали, когда она пыталась продать шубу через интернет, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Потерпевшая хотела продать шубу на одном из интернет-сайтов. Неизвестная, которая представилась покупателем, отправила ссылку для оплаты покупки на номер телефона женщины.

Когда потерпевшая несколько раз перешла по данной ссылке, оказалось, что со счетов двух ее банковских карт были списаны денежные средства.

Ущерб от мошеннических действий составил 980 тыс. рублей. Сотрудники полиции приступили к проведению проверки.