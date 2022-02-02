РИАМО - 2 фев. Сообщения о том, что вандалы отбили голову у памятника, посвященного Великой Отечественной войне, в городе Старая Купавна Богородского городского округа, оказались фейком, сообщили РИАМО в администрации муниципалитета.

Ранее в некоторых СМИ появились фотографии памятника ВОВ, на которых не видно головы у солдата.

«Нет, этого не было, там просто снегом засыпало, и фотографию таким образом сделали, что у памятника головы не видно. Голова на месте, все на месте», — сообщили в администрации муниципалитета.

Около памятника есть камеры видеонаблюдения, в этом районе не было никаких проблем с вандалами.

В администрации округа добавили, что в районе памятника в Старой Купавне сейчас уже весь снег почистили.