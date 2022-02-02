РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 фев. В Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения (АО «ЦНИИТОЧМАШ», входит в Госкорпорацию Ростех) проходят практику студенты 3 курса колледжа Российского государственного университета туризма и сервиса, они осваивают специальности технического обслуживания и ремонта радиоэлектронной техники. Об этом сообщает пресс-служба ЦНИИТОЧМАШ.

«Практические занятия в отделе начались 12 января и завершатся 18 февраля. Это ребята, которые проходили практику и в прошлом году. Все семь будущих специалистов среднего звена в сфере организации и проведения работ по монтажу, ремонту, эксплуатации и техническому обслуживанию различных видов радиоэлектронной техники по отраслям показали себя прилежными и заинтересованными практикантами», - сказал заместитель начальника отдела оптико-электронной продукции АО «ЦНИИТОЧМАШ» Александр Киселев.

За время стажировки ребята освоят навыки работы с основными видами средств измерений, типовые приемы монтажа и демонтажа радиоэлементов, проверят электронные узлы. Выполненные работы проверят специалисты отдела и ОТК. Такой подход позволяет надежно закрепить полученные студентами навыки, а ЦНИИТОЧМАШ сделать выбор в пользу их дальнейшего трудоустройства. В настоящее время двое выпускников РГУТИС уже пришли трудиться в отдел и успешно справляются с производственными заданиями.

Начальник бюро технического обучения отдела управления персоналом ЦНИИТОЧМАШ Анастасия Посулихина отметила, что у института с колледжем налажено давнее плодотворное сотрудничество. Уже более 10 лет студенты проходят практику на предприятии и потом приходят сюда работать.