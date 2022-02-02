РИАМО - 2 фев. Уголовное дело возбуждено в отношении сотрудника ГИБДД в Санкт-Петербурге после избиения девушки в отделе полиции, сообщает Федеральное агентство новостей.

Сотрудника дорожной полиции подозревают в превышении должностных полномочий с применением насилия.

Как уточняется, пострадавшей является работница уголовного розыска. Между ней и сотрудником ГИБДД произошел конфликт. Мужчина ударил ее. В результате у девушки диагностировали закрытый перелом левой плечевой кости.

В скором времени фигуранту дела изберут меру пресечения.