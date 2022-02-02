РИАМО - 2 фев. В столице по программе реновации жилфонда было введено в эксплуатацию свыше 180 жилых многоквартирных домов, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«С момента запуска программы реновации в эксплуатацию введено 182 жилых дома общей площадью квартир 2,4 млн кв. м, из которых под заселение передана 151 новостройка», – сказал заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, на сегодняшний день в мегаполисе в работе свыше 6 млн «квадратов» жилой недвижимости.

«Строятся дома на 2,6 млн кв. м, в проектировании еще 205 объектов на 3,7 млн кв. м», - добавил заммэра.

Глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин уточнил, что всего в Москве по программе реновации расселено 160 старых домов.

«Сейчас полностью расселено 160 домов. На сегодняшний день собственниками нового жилья стали почти 50 тыс. человек», – отметил Левкин.

Программа реновации жилфонда столицы была утверждена мэром города Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается порядка 1 млн жителей мегаполиса. Для ее реализации на территории Москвы подобрано 534 стартовые площадки.

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