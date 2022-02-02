РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 фев. Многодетная мама из Подольска Юлия Костомарова везла на лечение ребенка в Обнинск и попала в ДТП с фурой в Жуковском районе, пострадавшая находится в коме, сообщила «РИАМО в Подольске» знакомая семьи.

ДТП произошло 30 января на 390-м километре дороги А-108. Там столкнулись грузовая фура DAF и легковой автомобиль Skoda Octavia, за рулем которого была Костомарова. Ее доставили из Обнинска вертолетом в институт Склифосовского. Женщина в коме, у нее черепно-мозговая травма, готовят к операции. Всех желающих попросили сдать кровь IV группы с положительным резус-фактором. Откликнулись многие горожане.

Желающие оказать помощь семье могут обращаться к координатору по сбору крови доноров и помощи Ольге Мирошкиной по телефону: 8(909)905-91-01.х