РИАМО - 2 фев. В настоящее время на территории Московской области действуют 238 мест, куда отвозят собранный снег, сообщает пресс-служба Главного управления содержания территорий Подмосковья.

«На данный момент на территории Московской области действуют 238 мест для складирования снега, рассчитанных на более чем 15,6 млн куб. м снежной массы», – отметила руководитель ведомства в ранге министра Светлана Аипова.

По ее словам, снег с территории Подмосковья убирают более 1,4 тыс. единиц уборочной техники. Каждый день областные улицы от снега очищают более 14,5 тыс. дворников.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объясняет большое количество осадков этой зимой частым перемещением хорошо выраженных барических образований, а также низким атмосферным давлением и циклоном, который проходит через Скандинавию в европейскую часть России.