РИАМО (КОРОЛЕВ) - 2 фев. В подмосковном Королеве 13 февраля пройдет снегобег «Яблочко», сообщается на странице комитета по физической культуре, спорту и туризму в Instagram.

13 февраля 2022 года в Королеве пройдет «Снегобег «Яблочко» памяти В.П. Волкова». По сугробам участники пробегут дистанции 600 метров, 2,5 и 10 км.

Регистрация заявки на участие необходимо подать на официальной странице мероприятия snowrun.ru. Регистрация участников завершается 12 февраля.

Стартует забег в 10:30 у Мемориала Славы. Финишировать участники будут там же.