РИАМО - 2 фев. Арбитражный суд Москвы признал законным решение подмосковного УФАС России в отношении школы искусств. На учреждение поступила жалоба от ООО «Фортепианная фабрика «Заря», сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

Компания сообщила в ведомство о признаках нарушения законодательства РФ в сфере закупок в действиях (бездействии) МБУ гимназии «Школа искусств» ИМ. А.А. Цветкова города Талдома, при заключении контракта у единственного поставщика на изготовление и поставку пианино.

По итогам рассмотрения в действиях заказчика нарушений законодательства в сфере закупок не выявлено. Не согласившись с указанным решением, компания обратилась в суд.

Но арбитражный суд Москвы отказал фабрике в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.