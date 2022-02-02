РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 фев. В 10 домах микрорайона Подольска в среду временно снизили параметры тепловой энергии из-за ремонтных работ, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

По информации МУП «Подольская теплосеть», в среду будут производиться ремонтные работы в микрорайоне Климовск. В связи с этим с 9:00 и до окончания ремонта будут снижены параметры тепловой энергии по следующим адресам: улица Циолковского, дома №№27А, 27Б; Южный поселок, дома №№11, 12, 27, 28, 28, 29, 30, 35.

Организация приносит извинения жителям за доставленные неудобства.