РИАМО - 2 фев. Компания «Артел» нарушила условия контракта на приобретение спецодежды и обуви для нужд МБУ «Благоустройство и дорожное хозяйство» в Подмосковье, сообщает пресс-служба Московского областного УФАС России.

По представленным сведениям, МБУ заключило с фирмой контракт, но в связи с нарушением компанией условий, документ учреждение расторгло его в одностороннем порядке.

На заседании комиссии регионального УФАС России фирма не представила документы об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, подмосковное антимонопольное ведомство пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Артел» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.