РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 2 фев. В Щелковском историко-краеведческом музее 8 февраля состоится открытие выставки «Женские образы в советском и российском фарфоре», сообщается на сайте музея.

На выставке будут представлены фарфоровые статуэтки советского и постсоветского периодов. Выставка объединила произведения искусства Ленинградского фарфорового завода (в настоящее время – Императорский фарфоровый завод), Дулевского фарфорового завода, фарфоровых заводов Вербилок и Гжели, Конаковского фарфорового завода, Коростенского и Киевского фарфоровых заводов.

Выставка продлится до 13 марта.