РИАМО - 2 фев. В полицию обратился за помощью административный директор одной из московских организаций. Он сообщил, что неизвестные похитили с его банковского счета деньги, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Личность, местонахождение злоумышленников и точное время хищения средств пока неизвестны. Отмечается, что кража денег произошла с 4 декабря 2021 года по 31 января 2022 года.

Неизвестный неустановленным способом смог украсть деньги с банковского счета потерпевшего на сумму 2,9 млн рублей. В полицию мужчина обратился 1 февраля.

По факту происшествия правоохранители возбудили уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ (кража).