РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 фев. В среду на территории Люберец загорелся бокс гаражного комплекса площадью 10 кв. м, сообщил начальник пожарной части №27 ФГКУ «16 отряд федеральной противопожарной службы по Московской области» Андрей Галошин.

«Пожар возник в гаражном комплексе возле дома №5 на улице Авиаторов. Пострадавших нет, загорелись личные вещи. Пожар полностью потушили», — сказал Галошин.

Он добавил, что сообщение о возгорании поступило в 7:50.