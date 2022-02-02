РИАМО - 2 фев. На территории столицы ведется строительство и реконструкция 6 электродепо, которые нужны для обслуживания составов метро, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Увеличение протяженности метрополитена предполагает строительство электродепо, которые необходимы для обслуживания подвижных составов. В настоящее время на разных стадиях реконструкции и строительства находятся 6 из них: «Нижегородское», «Южное», «Саларьево», «Владыкино», «Выхино», «Аминьевское», – отметил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что в высокой степени готовности сейчас электродепо «Нижегородское» и «Владыкино». Работы на них выполнены на 74% и 84% соответственно.

«На территории электродепо «Нижегородское» завершено строительство зданий котельной и тягово-понизительной подстанции. Ведутся работы по возведению отстойно-ремонтного корпуса, здания эксплуатационного персонала, мотодепо, камеры мойки составов и других сооружений», – сказал вице-мэр.

По его словам, в депо «Владыкино» рабочие возводят 2 новых пролета отстойно-ремонтного корпуса, здание эксплуатационного персонала, а также строят склад эскалаторного оборудования и веер путей к новой части ремонтного корпуса.

Кроме того, в мегаполисе идут работы по проектированию электродепо «Бирюлевское» (рабочее название – «Красный строитель»). Оно будет обслуживать одноименную ветку городской подземки.

Гендиректор АО «Мосинжпроект» (инжиниринговый холдинг – генпроектировщик и генподрядчик строительства новых линий и станций метрополитена) Юрий Кравцов напомнил, что электродепо «Бирюлевское» является площадкой для апробации применения BIM-методологии на объектах метро.

«Площадь строительного участка будущего депо «Бирюлевское» – 19 га, на нем запланировано построить в 4 этапа более 40 зданий и сооружений. Сейчас ведутся проектно-изыскательные работы с использованием технологии информационного моделирования (BIM)», – добавил Кравцов.

Ранее Бочкарев сообщал, что около 7 тыс. новых рабочих мест создадут в Москве благодаря строительству и реконструкции 6 электродепо подземки.

«Всего с 2011 года в Москве построены 6 депо: «Митино», «Братеево», «Лихоборы», «Солнцево», «Руднево» и первый этап депо «Нижегородское», также 5 электродепо реконструированы: «Печатники», «Планерное», «Сокол» и первые этапы депо «Владыкино» и «Выхино». Благодаря этой работе в городе было создано около 7,5 тыс. рабочих мест», – отметил заммэра.