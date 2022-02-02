РИАМО (КОРОЛЕВ) - 2 фев. В подмосковном Королеве кусок льда проломил лобовое стекло у машины, сообщил «РИАМО в Королеве» очевидец.

1 февраля в Королеве на улице Грабина, 18 кусок льда упал с крыши дома на припаркованный автомобиль.

«Машина стояла неправильно, прямо под крышей. Но хорошо, что в этот момент рядом не было людей. У машины разбито лобовое стекло и помят капот», - сказал собеседник агентства.

По словам очевидца, лед упал с козырька балкона. А машина была новая, на ней еще не было номеров. Пострадавших нет.