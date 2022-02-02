РИАМО - 2 фев. За минувшие 2 недели в Московском транспорте количество пассажиров снизилось на 12%. Это связано с распоряжением мэра столицы о переводе сотрудников на удаленную работу, сообщает пресс-служба Дептранса города.

Снижение пассажиропотока в метро составило 11%. Самое значительное снижение наблюдается на станциях метро возле бизнес-центров, автовокзалов и вузов – на станциях метро «Кутузовская» (-24%), «Битцевский парк» (-24%), «Нижегородская» (-20%), «Павелецкая» (-18%) и «Деловой центр» (-18%).

Количество пассажиров на МЦД также снизилось на 16%. Нагрузка спала на самые популярные станции – Тушинская (-19%), Одинцово (-18%), Савеловская (-18%), Царицыно (-16%) и Славянский бульвар (15%).

Кроме того, на 8% снизилось число пассажиров на наземном транспорте. Люди стали меньше ездить на маршрутах возле больших спальных районов, офисов, торговых центров, железнодорожных станций и метро. Также в рабочие дни на прошлой неделе по столичным дорогам проезжало на 30 тыс. машин меньше. В среднем в день на московские дороги выезжали 2,7 млн автомобилей.

«В Московском транспорте мы также отправили на удаленным режим сотрудников, которые могут работать из дома. В результате в транспорте стало на 12% меньше пассажиров в последние 2 недел», – заявил заммэра Москвы, руководитель Дептранса столицы Максим Ликсутов.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>