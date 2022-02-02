РИАМО - 2 фев. Порядка 80% инфицированных коронавирусом пациентов в столице и Санкт-Петербурге болеют омикрон-штаммом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Если говорить об омикроне, который обладает очень высокой контагиозностью, а он очень заразный, самый заразный из всех сегодня известных коронавирусов, то, конечно, он очень быстро распространяется в больших городах – Москве, Санкт-Петербурге. Сегодня мы видим, что уже порядка 80% всех идентифицируемых, секвенируемых вирусов, коронавирусов - это омикрон», - сказала Попова в интервью РИА Новости.

Также она добавила, что оставшиеся 20% больных инфицированы штаммом дельта. Эта мутация коронавируса переносится тяжелее омикрона. Особенно она опасна для тех, у кого есть хронические заболевания.

Ранее Анна Попова сообщила, что коронавирус утратил способность проникать в легкие человека.